Sommer all’Inter | la dirigenza conta di chiudere nelle prossime ore! Una data

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 2 agosto 2023)potrebbe essere solo questione di ore. Nonostante il suo impiego durante la tournée in Giappone con il Bayern Monaco, ladil’affare giàore. IN CHIUSURA – Yannpotrebbe presto essere il nuovo portiere dell’Inter. L’affare, secondo Gianluca Di Marzio, potrebbe sbloccarsiquarantotto ore. Lo svizzero è di ritorno in Germania con il Bayern Monaco dopo la tournée in Giappone. Il club nerazzurro vuole metterea disposizione di Inzaghi a partire già da sabato, questa lascelta dalla società per provare a, una volta è per tutte, l’affare. Fonte: Gianluca Di Marzio. Inter-News ...