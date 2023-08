Sologamia | come funziona il rito di chi vuole sposare se stesso

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 2 agosto 2023) “Per amare gli altri, è prima necessario amare se stessi”. Quante volte si sentono frasiquesta, per spronare a volersi bene, ad accettarsi, a diventare la propria versione migliore. Seppur frasi fatte, contengono della verità. Imparare a stare bene con se stessi è fondamentale, non per forza per amare qualcun altro, ma per vivere la propria vita con serenità. C’è chi decide di celebrare il proprio amore ufficializzandolo nel matrimonio, con la pratica della. È unsempre più diffuso, che riguarda soprattutto le donne. Stanche di vivere secondo le regole imposte dalla cultura e dalla società patriarcale, che ritengono una donna realizzata solo se trova un compagno con cui sposarsi, tante stanno scegliendo larivoluzione inclusiva e femminista. Per celebrare la ...