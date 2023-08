Soleil Sorge torna single | «Forte delusione d' amore» Cosa è successo

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Se la carriera professionale diprocede a gonfie vele, lo stesso non può dirsi per quella sentimentale. La giovanissima influencer, infatti, ha rilasciato un'intervista su Novella 2000 in cui ha parlato della sua vita amorosa, ponendo l'accento su una bruttasubita di recente. La giovane, infatti, ha ufficializzato di essereta nuovamente. A quanto pare, la relazione con il segretissimo Carlo Domingo è giunta al capolinea. Stando a quanto detto anche dalla protagonista, pare che le cose siano finite in malo modo. Proprio per tale ragione, la giovane è rimasta profondamente scottata.annuncia la rottura con Carlo: eccoha dettota ...

La 29enne orgogliosa di non aver ritoccato chirurgicamente il décolleté Con Carlo è finita: "L'ultima storia è stata una forte delusione", madrina della 21esima edizione dell'Ischia Global Film & Music Fest, dove è stata insignita con l'Ischia People Award come talento in evoluzione dello spettacolo italiano nel mondo, ...Pronta a debuttare in Rai come conduttrice nello show sulla seconda rete Felicità 2023,, intervistata da Novella 2000 , ha ammesso di non vivere il più felice dei momenti negli affari di cuore. Grande Fratello Vip,: "L'ultima storia è stata una forte delusione" ...Momento dolceamaro per. Grande soddisfazione a livello professionale: si appresta alla sua prima avventura da conduttrice televisiva (è stata arruolata da Rai Due nel programma Felicità 2023). Non vanno invece ...

Soleil Sorge single, è finita la storia con Carlo Domingo: Forte delusione, concentrata sul lavoro Fanpage.it

Soleil Sorge single è pronta a debuttare in Rai. L'influencer, infatti, sarà alla conduzione di Felicità 2023, trasmissione di Pascal Vicedomini ...Soleil Sorge e il disagio per il seno piccolo: ''L'ho trasformato nel mio punto di forza''. Non lo ha mai ritoccato chirurgicamente ...