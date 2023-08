Softball | Europei Under 18 2023 | Italia in grande spolvero nelle fasi iniziali

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’sta comportandosi molto bene agli18 di, in corso di svolgimento a Praga, Repubblica Ceca. La Nazionale azzurra non sta lasciando mai scampo alle avversarie, anche quelle più blasonate di questo sport e per vivai sempre capaci di dare continuo ricambio alle selezioni maggiori. Inserita nel girone B, la squadra guidata dal manager Andrea Longagnani ha disposto molto facilmente delle prime quattro avversarie: 21-1 alla Svizzera, 7-0 all’Ucraina, 18-0 alla Danimarca e 13-0 alla Svezia, a conferma di una superiorità chiara nei confronti di quello che è un livello chiaramente più basso. Inserita nel girone F, la selezione tricolore non ha poi avuto problemi neanche contro le squadre di maggior blasone. 7-0 all’Irlanda e 8-1 all’Olanda, e il passaggio dallo Spectrum Praha allo Svoboda Park non ...

