SKY | “Infortunio Osimhen | Ultime Notizie da Castel di Sangro! Ecco cosa è trapelato”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Dadi Sangro arrivanorassicuranti sull’di Victorle previsioni sul ritorno in campo.Calcio Napoli. L’di Victorha tenuto i tifosi del Napoli con il fiato sospeso, ma sembra che non ci sia motivo di preoccupazione. L’attaccante nigeriano non è sceso in campo nell’amichevole contro il Girona, dadi Sangro trapela una voce rassicurante sul suo recupero. L’e l’Assenza Contro il Girona Victornon è stato tra i giocatori a disposizione di Rudi Garcia nella sfida contro gli spagnoli. Il Napoli ha vinto ai calci di rigore, ma il numero 9 azzurro si è solo accomodato in panchina. La ragione? ...

L'inviato dia bordocampo, Francesco Modugno, ricostruisce l'del Cholito: " Non sembra nulla di grave per Simeone, Garcia e De Laurentiis gli hanno chiesto come va: ha rassicurato ...Victor Osimhen non ha preso parte all'amichevole contro il Girona in programma mercoledì pomeriggio. Il Napoli di Rudi Garcia, infatti, è sceso in campo a Castel di Sangro contro il club spagnolo, ma ...Ultime notizie SSC Napoli - Ha lasciato il campo nel secondo tempo di Napoli - Girona toccandosi il polpaccio, Giovanni Simeone . Ma il bordocampista, Francesco Modugno , ha rassicurato sulle sue condizioni: "Non sembra nulla di grave per Simeone, Garcia e De Laurentiis gli han chiesto come va: ha rassicurato tutti. Fatica e basta, fatica di ...

Real Madrid, infortunio per Arda Güler: lesione del menisco Sky Sport

Il Napoli ha giocato contro il Girona senza Victor Osimhen, il centravanti nigeriano ha assistito al match dalla panchina insieme ai compagni.Prosegue la preparazione del Napoli campione d'Italia a Castel di Sango. Oggi gli azzurri affronteranno il Girona alle ore 18.30.