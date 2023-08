Sindacati Gb contro nuovi ' sconsiderati aumenti dei tassi'

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Attacco diretto ed esplicito deibritannici alla politica d'incremento deid'interesse che la Bank of England (BoE) ha attuato negli ultimi mesi - al pari di quanto fatto da altri ...

Attacco diretto ed esplicito deibritannici alla politica d'incremento dei tassi d'interesse che la Bank of England (BoE) ha attuato negli ultimi mesi - al pari di quanto fatto da altri grandi istituti di emissione globali, ...... che poi ha dovuto cedere, e i dipendenti della National Australia bank hanno fatto intervenire ila decisione dell'amministratore delegato di riportare tutti in ufficio a tempo ......, i comuni, le regioni e le opposizioni. Sul Rdc è dovuto intervenire il sottosegretario Fazzolari a difesa degli interventi del governo, mentre il capogruppo Foti è la testa d'ariete...

Smart Working, in Australia i sindacati lo vogliono perpetuo WIRED Italia

Attacco diretto ed esplicito dei sindacati britannici alla politica d'incremento dei tassi d'interesse che la Bank of England (BoE) ha attuato negli ultimi mesi - al pari di quanto fatto da altri gran ...Un gruppo di circa 200 persone si è radunato a Napoli, nella zona di Porta Capuana, e si è mosso in corteo in direzione del centro della città.