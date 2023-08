Sicurezza sui posti di lavoro | denunciato amministratore di una ditta edile

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn lavoratore privo di regolare assunzione nonché violazioni in materia di salute, igiene esui luoghi di: questo è emerso all’esito di un controllo effettuato presso un cantieredi Baiano. L’attività, eseguita dai militari della locale Stazione congiuntamente a personale dell’Ispettorato deldi Avellino, ha portato alla denuncia dell’della, ritenuto responsabile di violazioni alle norme del Decreto Legislativo 81/2008. Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, sono state contestate sanzioni per un totale complessivo di circa 4mila euro. Tali controlli, finalizzati tra l’altro al contrasto delsommerso, proseguiranno anche nei prossimi ...