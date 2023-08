Si tuffa in mare con due amici | ventenne annega a Riccione

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Un giovane di 24 anni di nazionalità egiziana è deceduto questo pomeriggio aall’altezza della spiaggia libera al Marano. Era in compagnia di altri duecoetanei e connazionali quando verso le 18.30 ha deciso di fare un bagno al. I duesono tornati, tratti in salvo, lui invece è stato ritrovato cadavere poco distante la foce del torrente Marano. Il giovane, che pare non...