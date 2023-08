Si scaglia contro la statua della Madonna | madre complice lo filma con lo smartphone

...Il Como tornerà in campo per una nuova amichevole già sabato 5 agosto allo stadio Sinigaglia... Bolchini, Vigorito, Sala, Baselli, Gabrielloni, Blanco, Kerrigan, Arrigoni,, Gatti, ...... sull'Olbia, per 2 - 0,e poi per 4 - 1la Roma Primavera e per 3 - 0la Juventus Next ... Bolchini, Vigorito, Sala, Baselli, Gabrielloni, Blanco, Kerrigan, Arrigoni,, Gatti, ...... proprio davanti alle cancellate del Comune, si sono rivelati ottime stazioni di rifornimento per un gruppo di giovani che, da tempo, stacca i frutti e li, con violenza,le finestre e ...

Samuele Bersani si scaglia contro trapper e autotune: intanto spunta il video della stonatura di Sfera Ebbasta Corriere TV

In una chiesa è accaduto qualcosa di sconcertante, per mano di un ragazzo ripreso da sua madre. Quello che è successo nel quartiere Torrione a L’Aquila, è davvero assurdo. A commettere il gesto sacri ...Francesco Anoldo ieri sera, dopo aver soccorso la sua donna, ha diffuso la foto dell'aggressore, il 52enne Massimo Sceni ...