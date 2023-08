Sex Education 4 | Asa Butterfield e Emma Mackey tornano nelle prime foto dell' ultima stagione

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Netflix ha condiviso leimmagini dalla quarta edi Sex: guardiamo insieme cosa combinano i personaggi di Asae gli altri protagonistia serie. Sex4 sta per arrivare su Netflix, ma nel frattempo diamo un'occhiata alleimmagini dalla nuova (e anchea serie con Asa. Addio Moordale High, benvenuti al Cavendish Sixth Form College Si torna tra i banchi di scuola per la quartadi Sex, che non avrà più il Mooredale High come ambientazione principale, ...

... Tom Hughes ( The English , Victoria ) di Tito Flaviano, Sara Martins ( Delitti in Paradiso ) di Cala e Jóhannes Haukur Jóhannesson ( Il Trono di Spade ) di Viggo, oltre a Jojo Macari (...... Sara Martins (Non dirlo a nessuno, Delitti in Paradiso) nel ruolo di Cala e Jóhannes Haukur Jóhannesson (Il trono di spade) interpreta Viggo, ma anche Jojo Macari (), Gabriella Pession (...L'attrice, 27 anni, è conosciuta per la serie originale Netflix "", per la quale ha ottenuto una candidatura ai British Academy Television Awards 2021. Premio che ha conquistato quest'...

Guardate le prime immagini ufficiali della quarta, attesissima stagione di Sex Education, una delle serie tv più amate di Netflix.Netflix ha rilasciato oggi le prime immagini della quarta stagione di Sex Education, invitando gli spettatori a dare un primo sguardo a cosa accadrà in questa stagione finale, che debutterà il 21 sett ...