Serie B | ricorsi Lecco e Reggina | domani il dispositivo di sentenza del Tar

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La telenovela delle ammissioni alla prossimaB conoscerà un nuovo capitolo. Secondo quanto riporta l’Ansa, nella giornata di giovedì sarà pubblicato ildidel Tar del Lazio suiamministrativi disul tema dell’ammissione al prossimo campionato diB di calcio. La discussione è durata circa tre ore. Dopo la pubblicazione del, il Tar avrà nel massimo 10 giorni di tempo per pubblicare anche le motivazioni delle sentenze. Insieme con il ricorso del, è stato discusso anche il ricorso ‘associato’ proposto dalla Figc. Una decisione da cui dipende anche il futuro di altri club. Tra questi il Brescia, retrocesso in C, che conta nel ripescaggio in ...