Serie A | le amichevoli | Milan ko col Barça | Inter batte PSG Monza pari con l'Everton | poker Fiorentina Oggi Napoli | Roma e altre 5

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Luglio e agosto, non ti conosco. Le 20 squadre diA scaldano i motori in vista dell'inizio del campionato. Calciomercato.com riepiloga...

In quelleho cercato sempre di poter rubare qualche segreto a quei giocatori'. Il ... Non vedo l'ora di cimentarmi con laC'. Le caratteristiche Acampa spiega le sue doti tecniche: 'L'...L'estate 2023 vedrà disputarsi in tutto il mondo unadipre - campionato tra grandi squadre di club. Si tratta di match non ufficiali che servono ai team per testare la condizione fisica, provare nuovi schemi di gioco e visionare ...Il portiere ha parlato di queste prime: "Test impegnativi, carichi alti ma cerchiamo di affrontarli al meglio". Poi sugli obiettivi: "Ripetersi è dura ma la squadra ha fame, dobbiamo mantenere alta la concentrazione'. Quindi a ...

Amichevoli Serie A 2023: tutte le indicazioni per il Fantacalcio Fantacalcio ®

Anche nella giornata di oggi, mercoledì 2 agosto, andranno in scena diverse amichevoli: ecco l'elenco completo ...Diverse amichevoli di spessore oggi per le squadre di Serie A. Erano in campo Inter, Monza e Fiorentina. Andiamo a vedere come sono andate le cose per le nostre squadre che si stanno preparando in vis ...