Serena Bortone | la verità agghiacciante sulla chiusura di “Oggi è un altro giorno”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) News tv. ., classe 1970, è una giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana. A settembre 2020 ha debuttato su Rai 1 con una nuova trasmissione,è un, terminata poi il 30 giugno 2023. In queste ore è venuto fuori un interessante retroscena sul perchè il programma sia stato chiuso: scopriamolo insieme.Leggi anche: Jessica Morlacchi sconvolta per: cos’è successo Leggi anche:, la famosissima al suo posto in Rai: il nome è pesantissimo Leggi anche: “Fatta fuori da Rai1”., nuovi rumors: chi potrebbe sostituirla Leggi anche: Rivoluzione Rai, ecco chi prende il posto di...

Lo scorso 7 luglio sono stati finalmente presentati i Palinsesti Rai 2023/24. Ed in questa occasione è balzato agli occhi un po' a tutti l'assenza didal palinsesto pomeridiano di Rai Uno. Difatti il suo programma è stato improvvisamente chiuso e sostituto da uno nuovo condotto da Caterina Balivo , il cui titolo è La volta buona . A ...Perché è stato cancellato Oggi è un altro giorno dinel pomeriggio di Rai Uno per fare spazio, nuovamente, a Caterina Balivo La domanda circola da settimane, da quando cioè si è saputo che il talk della giornalista ex Agorà è stato ...'Sono rimasta basita, senza parole': Jessica Morlacchi ha commentato così la cancellazione da parte della Rai di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta dalla giornalistasu Rai 1. Il programma è andato in onda dal 7 settembre 2020 al 30 giugno 2023. Ma nulla da fare per la quarta stagione. Romina Carrisi fatta fuori dalla Rai "Dal 12 aprile...": ...

"Basita, senza parole": Jessica Morlacchi, lo sfogo per la cancellazione del programma di Serena Bortone Today.it

Un'altra novità dei palinsesti Rai di settembre riguarda l'uscita di scena di Serena Bortone dalla fascia del pomeriggio. La trasmissione Oggi è un altro giorno ha chiuso ufficialmente i battenti lo s ...Oggi è un altro giorno chiuso per sempre, ma il motivo rimane vago: le ultime parole del direttore del daytime Angelo Mellone Lo scorso 7 luglio sono ...