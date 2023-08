Senato Usa evacuato | si cerca uomo armato Tensione dopo l’incriminazione di Trump

... la polizia che vigila sulla sicurezza a Washington si prepara a far rientrare il personale nel Russell Senate Office Building, uno degli uffici principali delstatunitense. La polizia del ...Lo hanno detto alla Nbc due fonti delle forze dell'ordine, mentre la polizia sta controllando l'area all'interno e fuori daldopo una telefonata al 911. "Per favore, state lontano dall'area ...'C'è un uomo armato, mettetevi al sicuro' . La polizia statunitense ha fatto irruzione nel palazzo deldopo aver ricevuto una telefonata al 911 relativa a una possibile 'persona armata' all'interno degli uffici di Washington. Nel video, uno dei momenti dell'evacuazione dal Congresso.

'Al Senato Usa probabile falso allarme uomo armato' Agenzia ANSA

A 24 ore dalla comparizione di Trump in tribunale per la sua incriminazione, si segnala la presenza di un possibile attentatore a Washington ...Washington, allarme a Capitol Hill, evacuato l'edificio del Senato per la possibile presenza di un uomo armato.