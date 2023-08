Sei Sorelle | Anticipazioni Puntate dal 7 all’11 Agosto 2023 | Francisca È Incinta!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Seidal 7ufficializza il fidanzamento con Gabriel, anche se non sono tutti d’accordo. Poi la Silva scopre di essere incinta… Seiprosegue e, nella settimana dal 7 al’11, ci saranno tantissimi colpi di scena. Uno di questi avrà a che fare con, che scoprirà di aspettare un bambino, ovviamente dal suo amato Gabriel. Anche altre vicende però saranno al centro dell’attenzione. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Sei: dove eravamo rimasti? Petra tratta male Celia e quest’ultima decide di rompere con lei una volta per tutte. Poi Petra va a chiederle scusa, ma la Silva ...