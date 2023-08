Secret Invasion | il regista ha preso una decisione storica sulla scena post-credits della serie Marvel

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ali Selim,di, ha motivato la scelta di non avere alcunadopo la conclusione. Una prima volta assoluta per uno show dell'MCU su Disney+., nuovaStudios per Disney+, si è conclusa dopo sei episodi lasciando i fan con l'amaro in bocca, delusi dall'arco narrativo di Nick Fury e degli altri personaggi. Lo show ha segnato anche un record: è il primo di tutti quelli dell'MCU uscitipiattaforma di streaming a non avere una. La spiegazione è arrivata direttamente dalAli Selim. "Forse i piani ...