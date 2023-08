Se crepa tua figlia | orrore contro Sophie Codegoni | chi è la bestia

(Di mercoledì 2 agosto 2023). L'ex gieffina si gode le vacanze insieme al compagno Alessandro Basciano. Con loro laCèline, che ha da pochissimo ricevuto un vaccino. Proprio nel post Instagram in cui aggiornava i fan, laha dovuto replicare per le rime a un commento disgustoso. Alla piccola infatti è venuta la febbre e una sua fan si è detta certa del fatto chesaprà prendersi cura della sua bambina. Da qui l'attacco dell'hater: "Ma sai che le frega a questa della? Sele fa un favore". Enon è rimasta a guardare: "Sei lo schifo di persona. Vomito per la tua cattiveria, ne scrivi di cose ma questa è davvero pessima e cattiva oltre ogni limite! Guardati allo specchio e ...

'Ma sai che le frega a questa della figlia Sele fa un favore' , ha scritto, continuando con una serie di insinuazioni decisamente volgari e pesanti. Un'accusa, questa, che di certo non poteva ...

L'ex tronista, mamma della piccola Cèline, si è ritrovata a dover replicare a un pesantissimo e volgare attacco di un hater ...