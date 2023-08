Scuola Donadoni | via libera alla riqualificazione L’assessore Poli | “Investire in qualità formativa”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Bergamo. Continua il piano di rinnovamento dell’edilizia scolastica del Comune di Bergamo. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il progetto esecutivo che dà il via all’iter d’appalto per laparziale della, nella centralissima via Tasso. Un intervento di circa mezzo milione di euro, di cui l’80%, ben 400 mila euro provenienti dal Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i cui fondi consentono al Comune di Bergamo di avviare un intervento di profondo rinnovamento del proprio patrimonio edilizio scolastico, dagli asili nido alle scuole secondarie di primo grado. Il cantiere dellaprevedrà diversi interventi, dall’impermeabilizzazione della terrazza del primo piano (con grossi problemi di infiltrazioni) al rifacimento di tutti i servizi igienici del primo piano ...

