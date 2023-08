Screening oncologici | i camper dell’Asl ad Ariano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua l’impegnodi Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con iper logratuito della mammella e del collo dell’utero. Sabato 5 agosto le unità mobilifaranno tappa in Piazza Plebiscito adIrpino. Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 sarà possibile aderire allogratuito della mammella, per le donne dai 50 ai 69 anni, e del collo dell’utero, per le donne dai 25 ai 64 anni, senza prenotazione con accesso diretto ai. L'articolo proviene da Anteprima24.it.