Scoperto in Perù l’animale più pesante mai vissuto

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La ricerca, pubblicata su "Nature", è stata coordinata dai paleontologi dell'Università di Pisa e ha visto la partecipazione delle Università di Milano-Bicocca e di Camerino Dal Deserto di Ica, lungo la costa meridionale del, riaffiorano i resti fossilizzati di uno straordinario animale risalente a quasi 40 milioni di anni fa: un antenato delle balene e dei delfini caratterizzato da ossa grandissime e pesantissime che fanno pensare a un mostro marino dalle proporzioni titaniche. Un articolo appena pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica “Nature” presenta una prima analisi di questo eccezionale cetaceo, a cui è stato dato il nome di Perucetus colossus in onore del paese sudamericano in cui è stato rinvenuto e in riferimento alla sua taglia letteralmente colossale. Il gruppo internazionale di scienziati autori della ricerca vede in primo piano i ...