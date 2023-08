Scherma | Tommaso Marini operato alla spalla | “L’obiettivo è tornare a gennaio più carico che mai”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Inizia il percorso di recupero del neo campione del mondo di fioretto maschileche oggi si è sottoposto ad un intervento chirurgicosp. L’operazione – eseguita dal professor Porcellini – hadi consentire all’azzurro di risolvere il problema accusato prima dell’Europeo individuale a Plovdiv (che fu costretto a saltare precauzionalmente).dovrà portare un tutore per circa tre settimane, poi inizierà il percorso riabilitativo e, successivamente, quello del ricondizionamento atletico. “Lo staff medico della Federazione Italiana, guidato dal dottor Antonio Fiore, seguirà passo dopo passo l’iter di ripresa del fiorettista, con, non appena ci saranno le condizioni, di riaverlo in pedana quanto ...