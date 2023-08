Scamacca | no a passi indietro | la richiesta di Inzaghi all’Inter ? Sky

(Di mercoledì 2 agosto 2023)-Inter, non ci sono dubbi: il club nerazzurro vuole chiudere prima possibile, anche e soprattutto per soddisfare le richieste di Simone. BUON PUNTO ? Gianlucaresta l’obiettivo dell’Inter perché Simonevuole un giocatore che conosca la Serie A e che in essa abbia già segnato. La sensazione, secondo Sky Sport, è perciò che a 25 milioni di euro si possa chiudere. Si è a buon punto e l’accordo col West Ham può essere trovato in breve tempo. Il giocatore ha già aperto al trasferimento. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Da quando l'Inter ha deciso di accelerare per Gianlucasi è avvicinata a grandiall'attaccante del West Ham Da quando l'Inter ha deciso di accelerare per Gianlucasi è avvicinata a grandiall'attaccante del West Ham. Secondo ...Sì, perché Mourinho e la Roma stanno preparando la nuova stagione, ma i priminon sono stati ... tutti a parametro zero, ma Mou vorrebbe un attaccante che, sfumato, lo Special One ha ...Luglio è finito e la Roma si avvicina a grandialla prima di campionato contro la Salernitana. Domani l'amichevole contro il Farense segnerà ...l'Inter ieri ha effettuato il sorpasso per. ..."I giallorossi sarebbero la scelta preferita di Scamacca, ma non sono ancora stati fatti passi concreti. L'Inter è alla ricerca di un post Lukaku e ha pensato all'azzurro, ma ora sembra si stia ...L'Inter chiude per Samardzic e completa il centrocampo: oltre ai nodi portiere e attaccante, per la difesa Marotta torna a bussare in casa Atalanta ...