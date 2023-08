Scamacca | l’Inter ha strada libera | due club rivali tagliati fuori ? SM

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 2 agosto 2023)viaggia forte verso. I nerazzurri alzeranno la propria offerta nelle prossime ore. Niente da fare per la concorrenza italiana CONCORRENZA SBARAGLIATA ? In casa Inter si lavora sudel West Ham. I nerazzurri rimangono forti sull’attaccante. Le ultime da Daniele Miceli di Sport Mediaset: «si avvicina al, non c’è ancora l’accordo totale col West Ham che chiede 29-30 milioni.ritoccherà non di tantissimo i 20 milioni di euro offerti. La Roma non può rilanciare, mentre l’Atalanta è a posto così. Abbiamo verificato». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...