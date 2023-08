Scamacca | Inter fiduciosa per la chiusura Nessuna concorrenza

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Gianlucaè stato individuato come la futura prima punta dell’. La dirigenza ci sta lavorando nelle ultime ore, lo stato della trattativa con il West Ham. FIDUCIA – L’offerta dell’per Gianlucaal West Ham rimane di 25 milioni di euro bonus inclusi. L’attaccante degli Hammers è prossimo all’addio dopo appena un anno in Inghilterra. La dirigenza nerazzurra èper ladell’affare, ci sono negoziati in corso tra le parti. Nessun tipo didall’Atalanta nelle ultime 24 ore per Fabrizio Romano su Twitter.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

La Roma tratta a oltranza per Marcos Leonardo. Il centravanti è l'obiettivo numero 1 di Tiago Pinto per rinforzare il pacchetto offensivo dopo chesi è avvicinato sensibilmente all', con l'inserimento dell'Atalanta. Sull'attaccante ci sono anche il Nottingham Forest e l' Aston Villa , ma la Roma è la sua priorità. LIVE Ore 21.38 - ...Ma il Santos dice no alla prima offerta dei giallorossi. La Lazio prende Isaksen e pensa a Kamada, Mina alla Fiorentina... 'Oggi doveva essere la giornata di Samardzic all', ma non ci sarà l'annuncio. Ad ogni modo non ci sono problemi'.più Samardzic quindi, per i nerazzurri potrebbe arrivare il doppio ...

Inter e West Ham trattano per cercare l'intesa quanto prima per Gianluca Scamacca Dopo le partenze di Romelu Lukaku e di Edin Dzeko, l'Inter è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Lautaro Mar ...L’Inter ha praticamente definito quelli che potrebbero essere gli ultimi colpi di mercato, vale a dire Samardzic dall’Udinese, Sommer dal Bayern Monaco e Scamacca dal West Ham. Gli accordi sono ormai ...