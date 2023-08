Scamacca-Inter | ci siamo | i dettagli dell’operazione

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Da quando l’ha deciso di accelerare per Gianlucasi è avvicinata a grandi passi all’attaccante del West Ham Da quando l’ha deciso di accelerare per Gianlucasi è avvicinata a grandi passi all’attaccante del West Ham. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in questi giorni ci saranno nuovi incontri tra le due società per chiudere a 25 milioni più bonus per arrivare a un totale di 30 e riportare in Italia l’attaccante.

Una tripla S per sognare. L', dopo aver superato ieri in amichevole 2 - 1 il PSG coi gol dei subentranti Seba Esposito e ... In settimana prevista anche la fumata bianca per: operazione da ...Anche l'accelera su, per consegnare presto la prima punta a Simone Inzaghi. Ora la Roma deve trovare un nuovo obiettivo per l'attacco, con Mourinho che si aspetta un innesto di qualità.La strada che porteràall'sembra ormai spianata . Insufficiente la prima offerta nerazzurra (22 milioni) al West Ham, Marotta sta insistendo e anche l'attaccante azzurro si sta ...

L’attaccante del West Ham accostato insistentemente all’Inter, mentre il danese è una traccia caldissima Gianluca Scamacca va all’Inter e, per l’Atalanta, la pista che porta a Gustav Isaksen del Mitdj ...Una tripla S per sognare. L'Inter, dopo aver superato ieri in amichevole 2-1 il PSG coi gol dei subentranti Seba Esposito e Sensi, è pronta ora a calare un tris di colpi ...