Sbarco di migranti nel sud Sardegna | arrestati tre scafisti

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Glivolevano tornare subito in Tunisia, ma non sono riusciti a rimettere in moto il peschereccio. Per questo hanno cercato di confondersi tra i 15che avevano appena fatto scendere ...

...trafficanti sarebbe stato quello di giungere nei pressi di Cala Cipolla per sbarcare i 15... rilevando elementi ritenuti fondamentali per ricostruire la dinamica delloe per consentire ...Volevano raggiungere Cala Cipolla per sbarcare i 15irregolari e fare rientro in Tunisia. Ma sono stati bloccati da un guasto e hanno tentato di confondersi con idopo lo. Tre trafficanti sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Cagliari. Non passa inosservato alle fiamme gialle un peschereccio molto vicino alla costa della nota località ...Due cittadini del Kirghizistan sono stati sottoposti a fermo da personale della Squadra mobile di Crotone con l'accusa di essere gli scafisti dellodi 39avvenuto nel porto della città calabrese all'alba dello scorso 31 luglio. I presunti scafisti erano a bordo dell'imbarcazione a vela soccorsa al largo nella notte precedente da ...Dalla ricostruzione dei finanzieri, l'intento dei tre trafficanti sarebbe stato quello di giungere nei pressi di Cala Cipolla per sbarcare i 15 migranti irregolari e fare rientro in Tunisia.Dalla ricostruzione dei finanzieri, l'intento dei tre trafficanti sarebbe stato quello di giungere nei pressi di Cala Cipolla per sbarcare i 15 migranti irregolari e fare rientro in Tunisia.