Saronno | ex Isotta | deposito ferroviario e stazione Sud | qualcosa si muove

... Francesco Rimoldi, è entrato a far parte della grande famiglia "Associazione Marinai d'Italia - Gruppo di" (ac'era un'altra fabbrica dellaFraschini) e ha avuto l'opportunità ...Prosegue l'opera di abbattimento, pulizia e bonifica all'interno dell'area dell'exFraschini, nel cuore di Sarono. Come si legge sui profili social di Vivaio, il progetto che segue l'iter di sviluppo della nuova proprietà 'Città dei Beni Comuni', per diversi ...

Saronno, ex Isotta, deposito ferroviario e stazione Sud, qualcosa si ... Il Notiziario

Ex Isotta Fraschini, deposito ferroviario e stazione Saronno Sud: la giunta comunale di Saronno sostiene la proposta di Piano Integrato di Intervento ...SARONNO – Colpo di scena: la delibera d’indirizzo sull’ex Isotta arriva dalla Giunta (e non dal consiglio comunale). Cade dalla bici e finisce all’ospedale: preoccupazione per una bimba di 8 ...