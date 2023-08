Sarà ‘La Volta Buona’ se farà più ascolti della Bortone Mellone Intrattenimento Daytime | «Vogliamo un programma più competitivo di Oggi è un Altro Giorno»

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Caterina Balivo (foto US Rai) Quando si cambia lo si fa per migliorare, anche gli. E cosìcon LaBuona, il nuovodel primo pomeriggio di Rai 1 che vedrà a settembre il ritorno di Caterina Balivo. L’obiettivo, dichiarato, è di migliorare i risultati portati a casa da chi c’è stato fino al mese scorso, ovvero Serenaconè un. “unpiùsu quella fascia“ ha dichiarato il direttore dell’, Angelo, intervenuto in Commissione di Vigilanza Rai. In merito alla trasmissione, non riconfermata dopo ...