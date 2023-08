“Sapeva dei rischi ma non vigilò” | manager Volvo condannato per la morte di Leonardo Scarpellini | ecco perché

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Bergamo. L’infortunio sul lavoro costato la vita al 24enne, morto mentre sostituiva la molla idraulica di un camion il 19 gennaio 2017 a Boltiere, è da ricondurre “a uno specifico dell’attività aziendale, prevedibile e previsto”. Così i giudici motivano la condanna in primo grado a 2 anni (pena sospesa e non menzione) dell’amministratore delegato dellaGroup Retail Italia Giovanni Lo Bianco, sentenza emessa lo scorso 11 luglio in tribunale a Bergamo. La molla è esplosa colpendo in pieno petto la vittima, provocandone il decesso in breve tempo (1 ora e 45 minuti secondo il referto). Nei confronti del, i giudici ravvisano una “violazione grave del dovere di vigilanza”; sull’attività del povero ...