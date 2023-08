Sanità | via libera Stato-Regioni a Piano nazionale vaccini 2023-2025

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago. (Adnkronos Salute) - Viaal 'di prevenzione vaccinale', oggi in conferenza. Il provvedimento, atteso da tempo e invocato dalle società scientifiche di riferimento, si basa sul Calendario vaccinale in cui sono elencate le vaccinazioni offert

libera con il Decreto del Ministero, il corso passa da 140 a 200 iscritti Di: Redazione Sardegna ...l'impegno della Regione Autonoma della Sardegna e dell'Assessorato dell'Igiene ee dell'...Il SSN sta attraversando una crisi, con lapubblica indi sgretolamento e il settore privato in continua espansione. Se il SSN dovesse scomparire del tutto, ci troveremmo a fronteggiare costi elevatissimi per le cure. Come rivela l' ...... ma impoverimenti del vero capitale umano, quello dell'educazione, della, dello stato ... Crediti immagine: GMGFlickr Autore Angelo Zanotti Categoria Esteri