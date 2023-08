Sanita' | via libera dalla Stato - Regioni al Fascicolo sanitario elettronico

(Di mercoledì 2 agosto 2023) ... ha avuto oggi parere favorevoleConferenzaed entrera' in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. "All'interno del- spiega una nota del ministero della ...

Sanità. Via libera dalla Regione al programma di accoglienza ... Emilia-Romagna Notizie

CAGLIARI (ITALPRESS) - Si è insediata la Cabina di regia composta dall'Assessorato della Regione Sardegna degli Enti locali, della Sanità e ...Al centro del dibattito le nuove linee guida aziendali per quanto riguarda tutta la sanità locale, con perplessità non solo sulla corrispondenza tra quanto annunciato in passato e la relativa realizza ...