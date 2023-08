Sanità toscana | ecco il bando per assumere medici e infermieri all’Isola d’Elba

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 2 agosto 2023) un avviso senza scadenze, per formare l’elenco di professionisti a cui l’Asl Nord Ovest potrà far riferimento - per periodi di tempo limitati, dal 4 settembre al 31 dicembre 2023 – al fine di dare garanzia di continuità ai servizi sanitari del presidio ospedaliero dell’isola