Sanità | Russo Fdi | ' passo in avanti importante su fascicolo sanitario elettronico'

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Il governo Meloni anche oggi compie un altro significativoinsulla modernizzazione amministrativa del nostro Paese. L'approvazione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, dello schema di decreto interministeriale sul, un altro obiettivo raggiunto del Pnrr, rappresenta un tassello fondamentale di quello digitalizzazione così necessaria per la sburocratizzazione della nostra Nazione. Da oggi, grazie alla sistematica e incessante azione del sottosegretario Butti, si potranno sveltire tutte le pratiche sanitarie e consentire a medici e operatori di consultare in modo rapido le informazioni cliniche dei pazienti, indipendentemente dalla loro residenza, abbattendo le barriere che dividono Nord e Sud. Si procede dunque verso un sistema ...

Eppure i dati del ministero dellamostrano un quadro diverso, con tutti i tipi di aborti in calo del 3,9% da 411.000 nel 2021 a 395.000 nel 2022. Gli aborti medici sono diminuiti del 5,3%......donne e degli uomini che ci lavorano ogni giorno e rappresentano l'eccellenza della nostra'.presidi del Maria Vittoria e dell'Amedeo di Savoia - spiega il sindaco di Torino Stefano Lo- ...Estratto dell'articolo di Paoloper 'La Stampa' SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO - OSPEDALE Con 15 Regioni dai conti in rosso, 7 che non riescono a garantire i livelli essenziali di assistenza, medici sempre più in fuga verso la ...