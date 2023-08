Sanchez infortunio shock e Marcelo in lacrime – VIDEO

(Di mercoledì 2 agosto 2023) E’ successo in una sfida di Copa Libertadores, uno scontro fortuito tra, con quest’ultimo ad avere la peggio E’ successo in una sfida di Copa Libertadores, uno scontro fortuito tra, con quest’ultimo ad avere la peggio. L’diè impressionante. Sfortunatissimo contrasto con(poi espulso) che, visto quanto successo all’avversario, si dispera fino allepic.twitter.com/RLVFJwtVil— Giacomo Cobianchi (@G Cobianchi) August 2, 2023 L’e ledidopo che si è accorto del terribile incidente. Il brasiliano è stato espulso e ha lasciato il campo piangendo.

