San Donato Milanese | la piscina di via Parri riapre per l’estate dopo 600 giorni di chiusura

C'è chi lo chiama "Pronto Soccorso a pagamento" e chi "quasi Pronto Soccorso". Nessuna delle due diciture è quella scelta dal Gruppoper definire il nuovo servizio attivato in alcuni suoi ospedali, ma entrambe sono ben rappresentative della sua funzione. Si tratta, per usare le parole del gruppo, di un "ambulatorio ad ...... in rappresentanza della Pastorale giovanile umbra, haalla locale comunità parrocchiale un crocifisso diDamiano, segno della nostra Regione ecclesiastica'. Durante il "gemellaggio", ...... Francesco Paolicelli (Consigliere regionale PD) ePentassuglia (Assessore all'Agricoltura .... Brindisi, Resp. Comm. Ambiente e Salute Fed. Naz. Ord. Medici). Il 13 agosto il viaggio ...Rientrato dal fruttuoso prestito della passata stagione al San Donato Tavernelle (in cui ha messo a segno 9 gol), l'attaccante Leonardo.In attesa che il Bravìo delle Botti di Montepulciano entri nel vivo, domenica 6 agosto la gara dei piccoli sbandieratori e tamburini ...