Samardzic in 48 ore | Inter e Udinese in chiusura! Ultimo step ? CdS

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’sta per chiudere Lazarcon l’, tra oggi e domani la fumata bianca definitiva. Definite anche le cifre dell’affare IN CHIUSURA ?è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’. Tra oggi e domani,si sentiranno per chiudere definitivamente l’affare. Il serbo sarà il sesto centrocampista di Simone Inzaghi. In attesa di capire la formula, le cifre in ballo sono comunque chiare: affare da 15 milioni di euro più il cartellino di Giovanni Fabbian, valutato 10. Sul giovane nerazzurro anche un diritto di recompra. Fonte: Corriere dello Sport ? Giorgio Coluccia-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

Le prossimepotrebbero essere decisive per la chiusura diall' Inter . Il club nerazzurro e l' Udinese sono in contatto per trovare l'intesa finale: nella trattativa di mercato, anche il cartellino ...Il club nerazzurro nelle ultimesta spingendo nei contatti con gli Hammers per trovare una ... LE CIFRE DEL WEST HAM - I prossimi giorni saranno decisivi (l'Inter sta spingendo anche per) ...Il West Ham, che ha il giocatore sotto contratto fino al 2027, nelle scorseha rifiutato la ... come dimostra anche la recente trattativa legata a, con i meneghini che potrebbero mettere ...

Inter, per Samardzic accelerazione: nuovo incontro nelle prossime ore Sky Sport

Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...Le prossime ore potrebbero essere decisive per la chiusura di Samardzic all' Inter. Il club nerazzurro e l' Udinese sono in contatto per trovare l'intesa finale: nella trattativa di mercato, anche il ...