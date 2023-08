Samardzic all’Inter | è fatta! Accordo raggiunto con l’Udinese | le cifre

(Di mercoledì 2 agosto 2023)sarà presto un giocatore dell’Inter. Affare praticamente concluso quello tra Inter e Udinese per il centrocampista pallino di Piero Ausilio. TUTTO FATTO – Lazarnelle prossime ore è atteso a Milano perché sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società nerazzurra haunverbale conchiudendo di fatto l’affare: 4 milioni per il prestito e obbligo di riscatto fissato a 16 milioni più bonus e Giovanni Fabbian. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

...viste e hanno raggiunto l'accordo verbale per Lazar. ...con il West Ham per Scamacca Prosegue la trattativa tra l'e ...comunque un filo diretto tra le parti per cercare di arrivare'...(LaPresse) - Calciomercato.itArrivo rimandato, ma nessun problema per l'approdo alla corte di Inzaghi del centrocampista serbo: 'Oggi doveva essere la giornata di, ma ...Oggi è in programma l'incontro finale perper trovare la quadra sulle cifre: nell'affare rientrerà anche il giovane Fabbian , che farà il percorso inverso e diventerà un nuovo ...