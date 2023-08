Samardzic | accelerazione Inter! Fissata la cifra del riscatto ? Sky

Inter -, le cifre Inter e Udinese lavorano sulla base di un prestito oneroso a 4 milioni con obbligo di riscatto fissato a 16 , con l'aggiunta di 2 milioni di bonus . Percorso inverso ...... protagonista di una bellafermata irregolarmente ai margini dell'area dall'ex ... Sistemato il centrocampo con l'arrivo di Lazar(con l'Udinese l'accordo è totale), resta da ...L'Inter si appresta a chiudere pere Sommer, ma intanto lavora per completare l'attacco a disposizione di Simone InzaghiL'Inter è pronta a chiudere perdopo l'con l'Udinese negli ultimi giorni del duo Marotta - Ausilio. Simone Inzaghi (LaPresse) - Calciomercato.itAl club friulano 15 milioni e Fabbian, con i nerazzurri che nell'...

Inter, per Samardzic accelerazione: nuovo incontro nelle prossime ore Sky Sport

Sta per arrivare l’ora di Lazar Samardzic. Nelle prossime ore ci sarà un nuovo incontro con l’Udinese per chiudere. Poi l’Inter dovrà sfoltire, due in partenza IN VIA DI DEFINIZIONE - In chiusura l’op ...Le prossime ore potrebbero essere decisive per la chiusura di Samardzic all' Inter. Il club nerazzurro e l' Udinese sono in contatto per trovare l'intesa finale: nella trattativa di mercato, anche il ...