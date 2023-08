Sale ancora il prezzo di benzina e gasolio Nessun beneficio dall’esposizione dei prezzi medi

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Non si arresta la sequenza degli aumenti del costo di. In base all’elaborazione di Quotidiano Energia ieri 1 agosto, ilo praticato dellain modalità self è stato di 1,920 euro/litro (1,913 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,913 e 1,940 euro/litro (no logo 1,904). Ilo praticato del diesel self è 1,776 euro/litro (rispetto a 1,767), con le compagnie tra 1,776 e 1,796 euro/litro (no logo 1,760). Quanto al servito, per lailo praticato è 2,054 euro/litro (2,047 il dato precedente). Laa del diesel servito è 1,912 euro/litro (contro 1,903). Ipraticati del Gpl si posizionano tra ...

nei cassetti, in soffitta, prendendosi il gusto di aprire il baule dei ricordi e decidere serenamente cosa lasciar andare e cosa trattenere un po'. Come l'anno scorso, il Free Boots sarà ... anche se molto al di sotto dei record storici di marzo e luglio 2022. Una dinamica meno ... La media nazionale dei prezzi della benzina in "fai da te" verso 1,92 euro/litro, il gasolio ...

