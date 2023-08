Il suo è il primo caso di tradimento contro unrusso dal 2001, quando lacondannò a quattro anni di carcere ilmilitare Grigory Pasko, che aveva denunciato lo scarico ...... i processi, il corpo nudo e politico delle donne e poi i viaggi in Groenlandia, in, in ... che lei apprende a Milano dove arriva nel 1971 , ci spiega Sabrina Pisu,e co - autrice ...... ITALIANI BRAVA GENTE, di Giuseppe De Santis, ambientato durante la campagna italiana di, un ... pseudonimo SAM, nato a Riesi 11 ottobre 1919, è stato uno scrittore,e partigiano ...

Russia, il giornalista Ivan Safronov condannato a 22 anni per spionaggio Globalist.it

Dynamic 3 Il principale gruppo per i diritti russi Memorial ha elencato Safronov come prigioniero politico dopo il suo arresto nel 2020. Il suo è il primo caso di tradimento contro un giornalista ...Intervenuto in occasione dell’anniversario della strage di Bologna, il presidente Ignazio La Russa ha ricordato la “matrice neofascista” della strage ...