Ruolo Frattesi | il suo primo allenatore nelle giovanili | ' È più una mezzala di destra'

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Nel corso dell'ultima diretta sul canale Twitch della Gazzetta, l'attuale d.g. dell'Atletico Morena, Emiliano Leva, ex tecnico delledella Lazio in cui ha conosciutoe Scamacca, ha parlato del centrocampista dell'Inter e della sua ...

Nel corso dell'ultima diretta sul canale Twitch della Gazzetta, l'attuale d.g. dell'Atletico Morena, Emiliano Leva, ex tecnico delle giovanili della Lazio in cui ha conosciutoe Scamacca, ha parlato del centrocampista dell'Inter e della sua possibile convivenza con Barella. Guarda il ...Al di là degli elogi, gli stessi tifosi interisti mettono in guardia il gemello in campo dipere caratteristiche, ovvero Nicolò Barella . 'Se Barella non si sveglia questo gli fa le ...... Dumfries (55' Cuadrado), Barella (77' Sensi), Calhanoglu (67' Asllani), Mkhitaryan (55'), ... Per ildi secondo si allontanano le ipotesi Trubin e Audero e avanzano le idee Sepe e Musso, ...

Davide Frattesi al fantacalcio: ruolo, quotazione e statistiche La Gazzetta dello Sport

Samardzic titolare nella nuova Inter di Inzaghi Come confermato da Sportitalia, l'affare Samardzic potrebbe decollare già nel corso delle prossime ore.Una vittoria da prendere con le pinze, ma pur sempre da mettere in tasca e portare a Milano. A Tokyo, l'Inter soffre i primi venti minuti contro un PSG più in palla e con una ...