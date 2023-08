Rugby | Test Match | Galles | il primo XV in vista della Rugby World Cup

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Si disputa questo weekend il secondo fine settimana delle Summer Nations Series e dopo la sfida tra Scozia e Italia anche le altre big europee faranno il loro esordio.molto importanti in questa estate, visto che sono gli ultimi primaCup 2023 che inizierà a settembre in Francia. E Warren Gatland ha annunciato ilXV del suo, una formazione molto attesa. Ii, infatti, sono reduci da un Sei Nazioni negativo, da un paio di anni di grande difficoltà e arriveranno alla Coppa del Mondo senza i favori dei pronostici. Inseriti nella pool C, ii ai mondiali affronteranno Australia, Fiji, Georgia e Portogallo e rischiano seriamente di restare fuori dai playoff. E per ...

...ItalianaMaschile che sabato 5 agosto alle 20 locali (21 italiane) affronterà i padroni di casa dell'Irlanda nel secondoMatch delle Summer Nations Series in preparazione dellaWorld ...... stesso luogo e stessa partita, c'erano solo 4 titolari rispetto al XV messo in campo a Murrayfield da Crowley per l'inizio delle Summer Series, imatch di "riscaldamento" verso laWorld ...La formazione sperimentale scelta dal ct Crowley è stata battuta 25 - 13 nel primomatch in vista dei Mondiali 2023. Per gli Azzurri non basta la meta di Monty Ioane e i punti al piede di un preciso Tommaso Allan. Prossimo appuntamento sabato contro l'Irlanda, tutto in diretta ...

Rugby - Test match, la formazione del Sudafrica per la partita con l ... OnRugby

Primo giorno di lavoro sul campo a Dublino per la Nazionale Italiana Rugby Maschile che sabato 5 agosto alle 20 locali (21 italiane) affronterà i padroni di casa dell’Irlanda nel secondo Test Match de ...Nel weekend non si sono giocate solo le sfide della The Rugby Championship e il match tra la Scozia e l’Italia, ma è andata in scena anche la seconda giornata della Pacific Nations Cup. In campo sono ...