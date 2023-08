Rugby | Sergio Parisse avrebbe fatto comodo all’Italia ai Mondiali?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) C’è uno spettro che si aggira per il raduno dell’Italche sta preparando laWorld Cup 2023. È quello di, iconico capitano degli azzurri per oltre un decennio e uno dei giocatori più forti al mondo in questo millennio. Il numero 8 del Tolone non è stato convocato da Kieran Crowley, aprendo subito la porta a polemiche. Maai? Sicuramenteportato con sé un’esperienza che non ha pari nella rosa azzurra (ha 142 caps all’attivo, mentre Tommaso Allan è l’unico con più di 50 presenze in azzurro con 72, praticamente la metà), la qualità di un giocatore ...