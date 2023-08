RON E MR. RAIN i prossimi ospiti di LIVIGNO MOUNTAIN VIBES

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Dopo il successo registrato lo scorso 15 luglio con il concerto dei Boomdabash che si è tenuto davanti a circa 1800 persone,si appresta ad ospitare i live di Ron e Mr., la rassegna di appuntamenti musicali dell’estate 2023, dopo l’ottima partenza con il primo live, è pronta ad ospitare altri due grandi artisti della musica italiana. Martedì 15 agosto 2023, giorno di Ferragosto, è il turno di Ron che si esibirà in concerto alle ore 20.30. Il terzo ospite che chiuderà la rassegna musicale sarà invece Mr.che sarà atteso in concerto per sabato 23 settembre 2023 alle ore 20.30. Entrambi i concerti saranno gratuiti e si svolgeranno in Plaza del Comun. I live saranno preceduti, a partire dalle 18.30, dal Dj Set a cura di Snowland. Luca Moretti, ...