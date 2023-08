Roma | spunta anche Arnautovic per l’attacco | le ultime

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Lapernon starebbe guardando soltanto in Brasile, ma in Italia avrebbe chiesto informazioni al Bologna perLapernon starebbe guardando soltanto in Brasile, ma in Italia avrebbe chiesto informazioni al Bologna per. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rossoblù avrebbero rispedito al mittente gli interessi del club capitolino.

Commenta per primo Lacerca un attaccante sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport , tra le alternative si fa il nome dello svincolato Alexis Sanchez , 34enne cileno ex Inter., va detto, l'Abruzzo viene considerato un laboratorio politico importante per invertire la tendenza che ha visto il centrodestra vincente in quasi tutte le ultime sfide elettorali. Ed è ...... cosa che ha lasciato perplessi e sbigottiti i delegati data l'urgenza delle questioni da affrontare per la sopravvivenza di migliaia di alberi, soprattutto pini, ae Ostia. Nel frattempo...

Calciomercato Roma - Spunta Marcos Leonardo per l'attacco: c'è l'ok del calciatore Voce Giallo Rossa

Le ultime notizie di calciomercato oggi 1 agosto 2023 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere ...In casa Inter il focus è puntato sulla questione attaccanti. Il centravanti prossimo all’arrivo in nerazzurro sembra Scamacca, ma anche in uscita ci potrebbero essere presto novità riguardanti Correa, ...