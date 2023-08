Roma | per l’attacco occhi su Marcos Leonardo

... Ferrara, Genova, Trieste, la Statale di Milano,Tre, SISSA e CISAS ed è coinvolta anche l'industria aerospaziale italiana con Leonardo che ha realizzato tre importanti sottosistemil'...Una turista aha riempito la sua bottiglia con l'acqua della Fontana di Trevi , ennesimo scempio al noto monumento della Capitale. La donna ha camminato in equilibrio sul marmo bianco fino a raggiungere un ......all'omicidio adel deputato socialista Giacomo Matteotti. A Torino l' Ordine nuovo , la rivista di Gramsci, titolava "Abbasso il governo degli assassini". Vicende che spiegano benequale ...

Travis Scott ha annunciato un concerto a Roma per la prossima settimana Rolling Stone Italia

Un’opera da 1,8 milioni, fondi legati al Terzo valico dei Giovi, come per il raddoppio di via Roma. In questo caso servono, sulla carta 18 milioni per espropriare gli edifici da abbattere e ...Lo schianto ieri, tra un tir e un'auto guidata dal ragazzo, tra i caselli di Cassino e Caianello. Il ventenne è stato trasferito in eliambulanza a Roma ...