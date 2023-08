Roma | il Santos respinge la prima offerta per Marcos Leonardo | la situazione

Secondo 'Globo Esporte', laha presentato un'offerta da circa 8 milioni di euro , da arricchire eventualmente con dei bonus. La dirigenza del- dopo l'ok già arrivato dal giocatore - ha ......"LIVEBLOG_CONTAINER_WIDGET","liveblogId":"7ad76448 - 693e - 45d8 - 930b - 8f8b2424fa77","tenant":"sport","page":1}' > LIVE 9 minuti fa Laaspetta Marcos Leonardo Attesa la risposta del...Gianluca Scamacca out, laha chiesto informazioni per Marcos Leonardo, classe 2003 del. Il giovane qualche settimana fa era stato vicino al trasferimento alla Lazio, poi sfumato per le richieste troppo alte dei ...

Roma-Marcos Leonardo, oggi la risposta del Santos all'offerta dei giallorossi GianlucaDiMarzio.com

Secondo quanto riportato da Ge.Globo il club giallorosso ha recapitato una prima proposta al Santos per il cartellino dell'attaccante brasiliano ...La Roma continua ad essere alla ricerca di innesti da regalare a Mourinho. Il tecnico, intanto, ha deciso di restare in silenzio.