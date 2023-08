Rocca | “Eredità pesante del Pd | ho trovato debiti per 23 mld Sul Pnrr polemiche incomprensibili”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 2 agosto 2023) “La contestazione sulnon le capisco”. Il presidente della Regione Lazio Francescoentra nel merito delleche stanno accompagnando un successo del governo. “Il fatto che Fitto abbia voluto rimodulare gli impegni per evitare di restare bloccato su progetti a rischio entro il 2026 lo trovo un gesto di buon senso. Oltretutto, per quanto riguarda me, questa rimodulazione è stata preceduta da un confronto ampio”. “Indipendenza energetica e transizione energetica sono due aspetti fondamentali. Fitto ci ha messo la faccia e il governo ha preso impegni precisi a livello internazionale. Non si tireranno indietro e su questo sono ottimista”. Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Francescoin un ‘intervista a “il Giornale”.: “Sul...