Ritiro Buffon | il Parma | “Un Uomo | un Campione | un Capitano”

...nel marzo 2017 - e poi ha annunciato ildalla nazionale nel novembre 2017 dopo aver giocato 175 partite , salvo ripensarci e arrivare a quota 176. Dicono di lui Highlights: Gianluigi"...... il suo messaggio Con un messaggio su Instagram, Andrea Pirlo ha omaggiato così Giginel giorno del suo. IL MESSAGGIO - "Gigi per me significhi "i migliori anni della nostra vita". Non ...Pietro Pisano, per sei anni membro dell'ufficio stampa del Genoa, ricorda con affetto il suo primo incontro avvenuto con Gigi, il leggendario portiere che ha annunciato il suodal ...

Gigi Buffon annuncia il ritiro: "Addio al calcio mi ha dato tutto" Adnkronos

(Adnkronos) - Gianluigi Buffon annuncia il ritiro dal calcio. Il portiere, 45 anni, ufficializza l'addio con una storia su Instagram. "Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto i ...Gigi Buffon oggi ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato e Alessandro (Billy) Costacurta ha voluto rendergli omaggio parlando del suo ex compagno di Nazionale ai microfoni di Sky.