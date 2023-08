Risultati amichevoli Serie A di oggi 2 agosto | tutti i marcatori Napoli ok ai rigori | vittorie per Roma e Atalanta

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Prosegue la preparazione delle venti squadre diA in vista della stagione che scatterà il 19ben otto formazioni sono scese in campo, andiamo a vedere nel dettagliodei match disputati nella giornata odierna. Il Milan ha concluso la sua tournee americana con la terza sconfitta su tre nella Soccer Champions Tour: dopo la sconfitta contro il Real Madrid per 3-2 e quella con la Juventus ai calci di rigore, dopo che la partita è terminata sul punteggio di 1-1, anche il Barcellona si è imposto sui rossoneri. Ai blaugrana è bastato un gol di Ansu Fati al 55? con una bella conclusione a giro col destro. La seconda squadra impegnata in ordine cronologico è stata il Bologna che, impegnato in Olanda, è riuscito a superare l’Utrecht in rimonta: neerlandesi che aprono le ...

Sette squadre di Serie A in campo nel mercoledì di. Il Napoli di Garcia (privo dell'indisponibile Osimhen) batte il Girona ai rigori dopo l'1 - 1 nei 90': Simeone rimedia all'errore di Ostigard. Tris dell'Atalanta alla Pro Sesto, successo ...... leDalla Roma al Napoli: sono sei le squadre di Serie A che scenderanno oggi in campo nelle. Il quadro completo cone programma di tutti gli appuntamenti estivi in ......Francia danno priorità alla rapidità delle soluzioni.' I commenti positivi portano ottimi... vogliamo continuare a esserecon i clienti. Se qualcuno viene da noi abbiamo il tempo ...

I risultati delle amichevoli estive di oggi: Sassuolo e Roma LIVE su Sky Sky Sport

Quattro amichevoli oggi LIVE su Sky Sport. In campo il Napoli di Garcia senza Osimhen contro il Girona (diretta su Sky Sport 251 in Pay Per View). Tris dell'Atalanta alla Pro Sesto, successo in rimont ...È terminata con la sconfitta per 1-0 contro il Barcellona la tournée negli Stati Uniti del Milan. Un viaggio intercontinentale, per i rossoneri, avaro dal punto di vista dei risultati, dato che Giroud ...